صدور ديوان «رجل مسكون بالزرقة» للشاعر محمد الشحات عن اتحاد كتاب مصر

صدر حديثا عن اتحاد كتاب مصر، الديوان الجديد "رجل مسكون بالزرقة" للشاعر محمد الشحات، والذى يعد الديوان الحادى والعشرون من إصداراته الشعرية، والتى بدأت عام 1974 بديوان الدوران حول الرأس الفارغ عن دار الحرية.ويضم الديوان 44 قصيدة كتبها الشاعر لستكمل تجربته الشعرية، والتي تدور حول هموم الإنسان المعاصر ومحاولاته للخلاص والبحث عن عالم فاضل خال من الشرور.يقول الناقد الدكتور محمد سمير عبد السلام عن ديوان "رجل مسكون بالزرقة": يواصل الشاعر المبدع محمد الشحات مشروعه الإبداعي الذي يوازن فيه بين الذاتية الغنائية، والتجريب، في بنية الصور التي تؤول موقف الذات من وجودها النسبي، وبحثها عن إشكالية الهوية في أخيلة اليقظة، وحوار النفس المونولوج الشعري الذي يمتزج أحيانا بالسرد الكثيف الذي يصور رحلة الذات في فضاء حلمي داخلي، أو بحثه عن فضاء سيميائي مغاير، يستنزف بنية الحتميات الواقعية، والنهايات الحاسمة؛ فالصوت المتكلم يؤسس هنا لفضاء روحي شعري متعال، ودائري، يتجاوزمركزية الذاكرة، والهوية المحددة باتجاه النماذج الفنية المتخيلة للخلود.يشير الناقد محمد عبد السلام "تذكرنا بنتاج كارل يونغ، ونورثروب فراي حول استعادة الأدب للنماذج الكامنة في اللاشعور الجمعي، والذاكرة الثقافية الجمعية بما تحويه من شخصيات، وأبنية تقبل التكرار، والتحول، وعبور الزماكانية؛ هكذا يمزج اللمتكلم – عند محمد الشحات – بين الصراعات الداخلية للصوت في علامات، وصور؛ مثل الوجه، والظل، وأطياف الذاكرة الحلمية في سياق البحث المستمر عن تجدد مدلول الهوية، بينما يستشرف فضاء سيميائيا روحيا آخر، يقع فيما وراء الواقع، والهوية، والذاكرة، والعمل الفني بمدلوله المحدد.