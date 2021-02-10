الدفاع الروسية: صد هجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، أن قواتها صدّت هجومًا براجمات صواريخ على قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية في سوريا.وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية إنه "اليوم في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى".أشار سيتنيك إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.. مشددا على أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، لافتا إلى أن قاعدة حميميم الروسية تعمل بنظام اعتيادي.وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب، والتي نفذت جميعها تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.