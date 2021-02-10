تحصيل 30 ألف جنية غرامات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

شنت الجهات التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملات موسعة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وإزالة كافة الإشغالات بأحياء الثغر، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على الأسواق، وإزالة كافة الإشغالات بنطاق المحافظة.وفي هذا السياق شن حي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، حملة مكبرة توجهت إلى منطقة الفلكي، شارع مصطفي كامل، والبصل، ونجع السلام، وأحمد عبد الوهاب، للتفتيش على المحال التجارية، والكافيهات، ومحلات الجزارة، حيث تم تحصيل غرامات بإجمالي ٣٠ ألف جنيه لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط عدد من المحال المزاولة للنشاط بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.وبناء على شكوى واردة من المواطنين بشأن محل جزارة الكائن بسوق دربالة يقوم بالذبح بالشارع وخارج السلخانة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم إعدام كميات من اللحوم الفاسدة الغير صالحة للاستخدام الآدمي، والتحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لتحليلها والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، حفاظا على سلامة المواطنين، فضلا عن رفع عدد ٤٠ من الإشغالات التي تعوق حرم الطريق العام، وإزالة الأرصفة العالية التي تعوق حركه المواطنين، وإزالة كافة السقائف والتند المخالفة.ونفذ حي غرب حملة موسعة، برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحي، أسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة مينا البصل، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فضلا عن المرور على عدد من السناتر التي سبق إغلاقها للتأكد من وجود الشمع والغلق، وذلك حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.وقام حي شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحى، بثلاثة حملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، وفرض الانضباط بشوارع الحي، حيث أسفرت الحملة على غلق عدد ٢ مقهى بشارعي الإذاعة، وعبد السلام عارف، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للمواطنين وتم التحفظ على عدد ١٢ شيشة كما تم ضبط عدد ٢٥ حالة إشغال مختلفة بشوارع آدمون فرمون، وإسماعيل سري، وإسماعيل حلمي بسموحة، شارع ذو الفقار وشارع فهمي.