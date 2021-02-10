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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد ثروت: «يا مستعجل فراقي» أول أغنيات ألبومي الجديد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:16 م
محمد ثروت
محمد ثروت
حسن أمين
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دشّن الفنان محمد ثروت عودة فنية قوية لمشواره الغنائي عبر إطلاق أجدد أغنياته «يا مستعجل فراقي»، يعود من خلالها للساحة الغنائية بعد غياب عدة سنوات، وهى من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت.

كشف ثروت أن غنية «يا مستعجل فراقي» تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته سينجل على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته «من طول ما بفكر فيك».

ومحمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته «حكتب جواب» و«ورق الشجر»، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.

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