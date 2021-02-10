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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: علاج 2.3 مليون مصاب بكورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:19 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، اليوم الأربعاء، الـ80 ألفا منذ بدء تفشي المرض في البلاد، بعد تسجيل أكثر من 700 وفاة جديدة بالوباء.

وبلغ العدد الإجمالي للمرضى منذ أول ظهور لكوفيد- 19 على الأراضي الفرنسية، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، 3.3 مليون، ويبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات حاليا 27634 شخصا، بينما تلقى أكثر من مليونين و353 ألف شخص اللقاح المضاد للوباء.

وأظهرت أرقام رسمية نشرتها الحكومة الفرنسية على موقعها تجاوز البلاد عتبة ثمانين ألف وفاة بفيروس كورونا إثر إحصاء أكثر من 700 وفاة جديدة في المستشفيات ودور رعاية المسنين.

وقالت الإدارة العامة للصحة التي تنشر بدورها كل مساء معطيات تتصل بتطور الوباء إن 439 مريضا بكوفيد- 19 توفوا في المستشفى.

وأحصي ما لا يقل عن 3.3 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بينها نحو 18 ألفا في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويبقى عدد المصابين في المستشفيات مرتفعا، وبلغ مجموعهم 27 ألفا و634 شخصا، بينهم 1931 في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 1893، حسب أرقام الإدارة العامة للصحة.

وتظهر الأرقام الرسمية أيضا أن أكثر من مليونين و353 ألف شخص تلقوا اللقاح في فرنسا منذ بدء حملة التلقيح نهاية ديسمبر الماضي، وقد تلقى 1،9 مليون شخص الجرعة الأولى 3،1 في المائة من تعداد السكان فيما تلقى 366 ألفا و733 شخصا الجرعتين الأولى والثانية.

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