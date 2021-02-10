جنات تستعد لحفل الجمعة ببروفات مكثفة (صور)

تجري المطربة المغربية جنات بروفات مكثفة خلال الوقت الراهن، استعدادًا لحفلها المقبل المقرر إحيائه في دار الأوبرا المصرية الجمعة المقبل، احتفالًا بعيد الحب.ظهرت جنات خلال الصور أثناء إجراء بروفات غنائية داخل الأوبرا، استعدادًا ليوم الحفل برفقة الموسيقار محمد الموجي والدكتورة جيهان مرسي، ومن المقرر أن تقدم جنات خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياتها، إضافة إلى أغاني قديمة لكبار المطربين.وطرحت المطربة المغربية مؤخرًا ألبوم "أنا فى انتظارك" الذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، عزيز الشافعى، عبد الحميد الحباك، جمال الخولى، شادى نور، كريم حكيم، سلامة على، على فتحى، أحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، مدين، رامى جمال، أحمد حسين، عماد تاج، خالد فتوح وبلال سرور.