الاستخبارات العسكرية العراقية تضبط صواريخا وعتادا لـ«داعش»

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، من ضبط صواريخ وعتاد من مخلفات "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غربي العراق.وأفادت الاستخبارات العراقية في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية بأن مهام البحث والتفتيش التي تمت بالتعاون والتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار، أسفرت عن ضبط أسلحة وعتاد لتنظيم داعش تنوعت ما بين 9 صواريخ محلية الصنع وقنابل هاون ومدفع وأسلحة أخرى.وأوضحت أنه تم إسناد مهام رفع المضبوطات والتخلص منها إلى الجهات الخاصة.