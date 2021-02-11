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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد انحسار الإصابات.. نقل حالات كورونا بالمنوفية إلى مستشفيات الحميات

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:45 ص
مستشفي الحميات
مستشفي الحميات
ولاء القاضى
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بدأت مديرية الصحة بالمنوفية ففى نقل جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، من المستشفيات العامة والمركزية، إلى مستشفيات الصدر والحميات والعزل بالباجور، بعد انحصار الحالات المصابة، وقلة الأعداد الجديدة، وذلك حسبما صرح مصدر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

وأشار المصدر الطبي إلى أن الخطة الموضوعة من مديرية الصحة، بدأت من اليوم، بمستشفى منوف العام، وأن التعليمات الصادرة لمديري المستشفيات الإبقاء على عيادات الفرز، وتحويل الحالات إلى مستشفيات الصدر والحميات في المحافظة.

وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المديرية منذ يومين اتخذت فيه ذلك القرار، وهو نقل المرضى للصدر والحميات والباجور، تمهيدًا لإعادة عمل العيادات الخارجية بالمستشفيات وعودتها للعمل بشرط عدم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.

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