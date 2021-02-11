بعد انحسار الإصابات.. نقل حالات كورونا بالمنوفية إلى مستشفيات الحميات

بدأت مديرية الصحة بالمنوفية ففى نقل جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا، من المستشفيات العامة والمركزية، إلى مستشفيات الصدر والحميات والعزل بالباجور، بعد انحصار الحالات المصابة، وقلة الأعداد الجديدة، وذلك حسبما صرح مصدر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.وأشار المصدر الطبي إلى أن الخطة الموضوعة من مديرية الصحة، بدأت من اليوم، بمستشفى منوف العام، وأن التعليمات الصادرة لمديري المستشفيات الإبقاء على عيادات الفرز، وتحويل الحالات إلى مستشفيات الصدر والحميات في المحافظة.وجاء ذلك بعد اجتماع عقدته المديرية منذ يومين اتخذت فيه ذلك القرار، وهو نقل المرضى للصدر والحميات والباجور، تمهيدًا لإعادة عمل العيادات الخارجية بالمستشفيات وعودتها للعمل بشرط عدم ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.