«بقينا بني آدمين».. مبادرة «حياة كريمة» تسعد آلاف الأسر الريفية (فيديو)

نجحت مبادرة حياة كريمة، في رسم البهجة والضحكة على وجوه آلاف الأسر الريفية البسيطة التي كانت تعاني من نقص الخدمات والاحتياجات الأساسية للحياة.وأعرب الفلاحون عن سعادتهم بالمبادرة التي غيرت حياتهم، ونقلتهم من بيوت متهالكة إلى بيوت "تشطيب كامل"، فضلا عن توفير الخدمة الصحية.وقال البعض: "حسينا إننا عيشنا وبقينا بني آدمين، حياة غير الحياة".بدأت مبادرة حياة كريمة في 2 يناير 2019 واستهدفت 375 قرية في 14 محافظة بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات.