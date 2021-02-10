إصابة شخص بطلقات نارية في مشاجرة بأسوان

وقعت مشاجرة بين أحد أهالي قرية المحاميد التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، بسبب الجيرة، ما أسفر عن إصابة شخص بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة جيرة بين أحد أهالي قرية المحاميد التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، ما أدى إلى إصابة "أحمد. ع. ح. أ"، 38 عامًا بطلق ناري باليد اليسرى والقدم اليمنى، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.