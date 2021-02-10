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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

6 أعمال روائية احتفت بالطعام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:14 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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تبدو سيرة الطعام في الإبداع العربي غريبة بعض الشيء، إلا أن ثمة احتفاء بالطعام ليس فقط لمجرد كونه طعاما، ولكن لكل ما يحمله من إشارات تاريخية وجغرافية وثقافية تشغل الكاتب العربي، وهناك العديد من الأعمال الإبداعية التي وظفت الطعام واحتفت به.

الأيام
يحمل الطعام داخل نسيج العمل الإبداعي إشارات ودلالات تاريخية، تسمح للقاريء بمعرفة ظروف وطبيعة المكان والأشخاص، نموذج رواية "الأيام " لطه حسين، حيث يشكو البطل من نوعية الطعام لشدة فقرة وحاجته.

الوتد
سنجد الاحتفاء بالطعام كجزء رئيسي من الإشارة للحياة وطبيعة المكان والزمان، تأخذ مساحة كبيرة في مشروع الروائي الكبير خيري شلبي منها رواية "الوتد"، كتاب "الآمالي" وغيرها من الأعمال الإبداعية.

غيوم فرنسية
احتفت رواية غيوم فرنسية للكاتبة الروائية ضحى عاصي بالطعام وتوظيفه، بشكل يثير دهشة القاريء العربي، فالرواية ترصد فترة تاريخية من تاريخ مصر، والطعام يأتي فيها ليجسد العلاقة بين البعد الروحي وصنوف الطعام التي يتم تقديمها في أعياد الأقباط.

"استقالة ملك الموت"
في رواية "استقالة ملك الموت" للكاتبة الصحفية والروائية صفاء النجار، يأتي الطعام ليرسم بيلوجرافيا بين الشرائح الاجتماعية المختلفة روايتها صنوف من الطعام لا يعرفها الفقراء في القرية، وتحمل معها دلالات للصعود الاجتماعي للبطل الرئيسي" فالشابة التي نشأت لأب يعمل "تربي" في المدافن لم يكن لديهم القدرة على خبز كحك العيد، ولم يكن لهم كحكهم الخاص الذي يحمل رائحة أو نفس أمها بل خليط مما يبعثه أهل القرية إليهم، وبعد زواجها من "البيه" صار تجهيز الكحك طقسا تحرص عليه وتمارسه كشعيرة تفدي بها عقدتها القديمة".

جواري العشق
في رواية "جواري العشق" للروائية والكاتبة الصحفية رشا سمير جاء الطعام ليشير لفترة العصر المملوكي وطقوس الطعام وأهم وأبرز الأطعمة التى كانت متداولة في تلك الفترة.

كحل وحبهان
تأتي رواية كحهل وحبهان الصادرة عام 2018 بمثابة رواية حافلة بالمطبخ المصري، عبر شخصية عبد الله "ساسكو" والذي يعبر عن حبه للطعام، الذي وصل إلى تقديم سيرتة ذاتية عن الطعام، إلى جانب تقديم نصائح لطرق صناعة الطعام.

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