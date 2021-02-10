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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رعاية الفئات الأكثر احتياجًا» هدفها.. كل ما تريد معرفته عن «حياة كريمة»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:09 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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بدأت مبادرة حياة كريمة في أوائل العام 2019، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في المجالات الخدمية كافة مثل الصحة، والتعليم والإسكان.

وفي سياق السطور التالية يجيب "الدستور" عن أهم الأسئلة المتعلقة بـ"حياة كريمة".

ما هي مؤسسة حياة كريمة؟
أنشئت المؤسسة لتكون المظلة الرسمية للشباب المتطوع لمتابعة وتقييم أداء المشروع القومي "حياة كريمة".

وتضم شبابا متطوعين يعملون لإحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا بتكريس جميع الجهود والوقت في العمل الخيري والتنموي.
كما أنها مؤسسة خيرية غير هادفة للربح أشهرت برقم قيد ٩٠٢ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢٢ أكتوبر بوزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى التدخل الآني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتقبل التبرعات إيمانا بأن تنمية الإنسان مسئولية مشتركة للمجتمع ككل من أجل حياة أفضل لمن هم أكثر احتياجا.

- أهداف المؤسسة
تهدف المؤسسة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز على بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد.

كما تسعى المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات، منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات مختلفة، كذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب على مستوى المحافظات.

ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، وتسعى لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة لحماية البيئة والحفاظ عليها.

كما تعتبر مؤسسة «حياة كريمة» الذراع المجتمعية لشباب البرنامج الرئاسي، حيث تسعى لتطبيق مفهوم المشاركة المجتمعية وتدرك الدور المنوط بها في خدمة الوطن، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.

وأطلقت المؤسسة عدة مبادرات ومنها، (مبادرة حياة كريمة، ومبادرة التصالح حياة، رد الجميل، مبادرة حماية).
شركاء مبادرة التصالح حياة (مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة صناع الخير، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التنمية المحلية).

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