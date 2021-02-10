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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة العمل بفرع بنك الإسكندرية بمركز البداري بعد توقفه

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:50 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إعادة تشغيل بنك الإسكندرية بمدينة البدارى وذلك بعد توقفه عن العمل رغم قلة أفرع البنوك بمركز ومدينة البدارى، وذلك بعد تواصله مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى لتشغيل البنك بصورة عاجلة ابتداء من الغد الخميس لتقديم خدماته للمواطنين.

جاء ذلك عقب تلقى المحافظ إخطارا من محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، يفيد توقف العمل بفرع بنك الإسكندرية بمدينة البدارى، وهو ما استدعى تدخل محافظ البنك المركزى الدكتور طارق عامر بإعادة تشغيل فرع البنك ابتداء من الغد الخميس لتقديم جميع خدماته للمواطنين وتسهيلا عليهم لإجراء تعاملاتهم البنكية وصرف وإيداع أموالهم ومرتباتهم.

كما تمت الموافقة على تقديم الدعم المالى لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى منفلوط النموذجى الجديد والذى تم استكمال العمل به ليخدم أهالى مركز ومدينة منفلوط والمراكز الشمالية بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء والقرى بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى والنجوع ولقاء الأهالي والاستماع إلى طلباتهم وإيجاد الحلول للمشاكل وتفعيل المشاركة المجتمعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز فضلا عن مشروعات القطاع الصحى ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة‪ .‬

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