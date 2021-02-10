عجز الميزانية الأمريكية في يناير يبلغ 163 مليار دولار

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة في الولايات المتحدة سجلت عجز ميزانية 163 مليار دولار في يناير، وهو مستوى مرتفع غير مسبوق على أساس شهري وبقفزة 130 مليار دولار عن العجز في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ جرى توزيع حزمة جديدة من المدفوعات المباشرة على الأفراد.وارتفعت الإيرادات ثلاثة بالمئة في يناير مقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى 385 مليار دولار، في حين زاد الإنفاق 35 بالمئة إلى 547 مليار دولار.وسجل كل من الإيرادات والإنفاق مرتفعات غير مسبوقة في يناير، وبالنسبة للشهور الأربعة الأولى من السنة المالية 2021، ارتفع العجز 89 بالمئة إلى 736 مليار دولار، إذ صعدت الإيرادات واحدا بالمئة إلى 1.19 تريليون دولار وقفز الإنفاق 23 بالمئة إلى 1.92 تريليون دولار، والإيرادات والإنفاق والعجز منذ بداية العام جميعهم عند مرتفعات غير مسبوقة.