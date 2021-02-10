واشنطن تدين اعتداء الحوثيين على مطار أبها السعودي
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:36 م
وكالاتطباعة
حضّت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، المتمردين الحوثيين في اليمن على وقف هجماتهم "فورًا"، بعد هجوم استهدف مطار أبها السعودي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمام الصحافة: "ندين اعتداء الحوثيين اليوم"، مضيفًا أنه ليس هناك حلّ عسكري للحرب في اليمن، ونحضّ مجددًا الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدائية فورًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمام الصحافة: "ندين اعتداء الحوثيين اليوم"، مضيفًا أنه ليس هناك حلّ عسكري للحرب في اليمن، ونحضّ مجددًا الحوثيين على وقف هذه الأعمال العدائية فورًا.