القوى العاملة ببني سويف تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص للعمل بأحد مصانع الورق، على أن يتم الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد أثناء الحضور للتقديم.وتتضمن الوظائف المتاحة بالمصنع، ️مهندس كهرباء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.كما يطلب المصنع أيضا، إخصائي سلامة وصحة مهنية، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 5 سنوات.كما يحتاج المصنع، ️فني سلامة وصحة مهنية، ومراقب جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل علوم، زراعة.وتتضمن الوظائف أيضا، ️6 مساعدين تحضيرات، ولا يشترط في هذه الوظيفة توافر الخبرة أو المؤهل.ويتم التقديم والمقابلات بالمصنع يومي الأربعاء والخميس، من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 1 ظهرا، بمقر المصنع بشرق النيل، المنطقة الصناعية، العلالمة.