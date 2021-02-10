بايدن يدعو إلى الإفراج فورًا عن الزعيمة البورمية

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، قادة الانقلاب في بورما إلى الإفراج "فورًا" عن الزعيمة أونج سان سو تشي، معلنًا أنّ واشنطن ستفرض عقوبات بحق الجنرالات الذين انقلبوا على حكومتها.وقال، في كلمة مقتضبة، إنه وقع "أمرًا تنفيذيًا يسمح لنا على الفور بفرض عقوبات على المسئولين العسكريين الذين نظموا هذا الانقلاب، (وتطال) مصالحهم المالية وكذلك أفراد أسرتهم المقربين".