المفتي يدين «بشدة» اعتداء الحوثي على مطار أبها السعودي

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجومَ الإرهابي الغاشم الذي شنَّته ميليشيا الحوثي، الأربعاء، على مطار أبها جنوب العربية؛ ما تسبب في اشتعال النيران بإحدى الطائرات المدنية على أرض المطار.وأكد المفتي، في بيان الأربعاء، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال، وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي الكامل لمواجهة العمليات والهجمات التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.