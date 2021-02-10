بايدن يعلن فرض عقوبات على المسؤولين في ميانمار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير في ميانمار وأي كيانات مرتبطة بهم.وأضاف بايدن أن واشنطن ستحدد المجموعة الأولى من الأهداف هذا الأسبوع وستفرض ضوابط مشددة على التصدير كما ستكون مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية.وطالب بايدن قادة الانقلاب بالتخلي عن السلطة والإفراج فورا عن القيادات الديمقراطية في البلاد.