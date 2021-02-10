لليوم الثاني.. «حياة كريمة» تواصل دعم أهالي شلاتين بقوافل «حماية»

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنها واصلت أعمال قوافل مبادرة "حماية"، لليوم الثاني علي التوالي، بمدينة شلاتين، بمناطق خلف العمارات الرحبة وعزبة الشيخ محمد علي وحي الزهور والعمارات وعزبة الكشواب وعزبة محمد الحسن.وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم، أن القافلة تشمل تخصصات العيون والقلب والجلدية والأنيميا والسكري للأطفال والكبار، بجانب توزيع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وحقائب وقائية وأنشطة توعوية لأهالي المنطقة.يذكر أن مبادرة حماية تأتي بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأخرى.