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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جزر البليار الإسبانية تمدد الإغلاق أسبوعين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:40 م
جزر البليار الإسبانية
جزر البليار الإسبانية
وكالات
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قررت الحكومة الإقليمية لجزر البليار الإسبانية تمديد معظم قيود الإغلاق الحالية حتى 28 فبراير، حيث يتعين على المطاعم والمقاهي والحانات في وجهات قضاء العطلات الشهيرة مايوركا وإيبيزا وفورمينتيرا إغلاق أبوابها.

وأفادت صحيفة "دياريو دي مايوركا" المحلية ووسائل إعلام أخرى بأن وزير السياحة، ياجو نيجورويلا، أبلغ الشركات والنقابات بالقرار في بالما، اليوم الأربعاء.

كما ستظل مراكز اللياقة البدنية مغلقة، بينما تم تمديد القيود المفروضة على اللقاءات الاجتماعية والتنقل.

وتحظى المتاجر الكبرى للأغراض المتعددة في وسط المدن فقط باستثناءات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتم السماح لها بإعادة الفتح تدريجيا.

ومن المتوقع أن يتم تمرير القرار، غدا الخميس، على أن يدخل حيز التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت جزر البليار في ديسمبر أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء إسبانيا، ومع ذلك، تحسن الوضع بسبب إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم تطبيقها في 13 يناير.

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