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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 2 كافتيريا بكورنيش طنطا لتعديهم على حرم الطريق

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:29 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، جولة تفقدية لأعمال التطوير الجارية بمدينة طنطا، حيث تفقد الأعمال الجارية بميدان المحطة من انتهاء أعمال الدهانات الخاصة بمحطة القطارات ودهان الأكشاك الخشبية في ساحة انتظار السيارات وتركيب الحواجز الخاصة بانتظار السيارات.

ووجه المهندس المشرف على المشروع بضرورة تخصيص أماكن انتظار للدراجات والدراجات النارية للحفاظ على الشكل الجمالي للساحة، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بميدان المحطة وشارع المديرية مرورًا بميدان الساعة، وأمر بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق.

واستمرت الجولة بتفقد الدكتور رحمي لشارع محب مرورًا بشارع الأشرف، حيث أمر بغلق محل أقام افتتاحًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية، كما تفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من شارع الأشرف وحتى نهاية الطريق السريع ومرحلته الرابعة موجهًا بغلق ٢ كافيتريا لتعديهم على حرم الطريق، بالإضافة إلى متابعة تدبيش ترعة القاصد من ناحية ميت حبيش.

واختتم المحافظ جولته بتفقد شارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع، وتم التنبيه على رئيس حي ثان طنطا بإزالة القمامة الموجودة بالشارع أولًا بأول.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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