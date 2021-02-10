دول الاتحاد الأوروبي تتفق على قواعد جديدة للخصوصية الإلكترونية

استقرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على اقتراح بقواعد جديدة للخصوصية على شبكة الإنترنت لتطبيقات مثل واتساب وفيسبوك مسينجر، بعد أربعة أعوام من اقتراح المفوضية الأوروبية التحديث لأول مرة.وتهدف القواعد الجديدة المقترحة إلى ضمان خصوصية وسرية الاتصالات الإلكترونية الشخصية، والتي تغطي كلا من المحتوى والبيانات التعريفية، والتي توفر معلومات حول المواقع أو التوقيتات.وإذا تم قبولها، فسوف تنطبق على الرسائل أو خدمات الاتصال مثل واتساب وفيسبوك ماسينجر، من بين أشياء أخرى.وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أنه بموجب الاقتراح، لن يتم جمع البيانات الحساسة من الأجهزة الشخصية إلا بالموافقة، ويجب أن يكون لدى المستخدمين "خيار حقيقي" بشأن قبول ملفات تعريف الارتباط.