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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة آخر بحادث سيارة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:26 م
حبس
حبس
حسام محفوظ
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أمرت النيابة العامة، الأربعاء، بحبس والد طفل تسبب ابنه في وفاة آخر في حادث سير بشربين بالدقهلية.

وأعلنت النيابة أنها تلقت بلاغًا في 8 فبراير الجاري من (مستشفى شربين) بوفاة طفل عمره سبع سنوات إثر إصابته في حادث سير، فسألت النيابة والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

كما سألت النيابة الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث، وعمره أحد عشر عامًا، فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه ما تسبب وفاته، واستجوبت النيابة والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات.

أكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته.

على هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم والد الطفل المتسبب في الحادث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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