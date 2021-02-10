هشام الشافعي: استعنا بمنزل صالح سليم لتصوير «سقراط ونبيلة»
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:18 م
دعاء عبد المقصودطباعة
أكد هشام الشافعي، مخرج فيلم "سقراط ونبيلة" أنه انتهى من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويتابع حاليًا مونتاج الإعلان الدعائي للعمل مع المونتير محمود جابر، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة من المقرر أن ينتهي من مونتاج ومكساج العمل ليصبح جاهز للطرح بدور العرض.
وكشف الشافعي أنه قام بتصوير أحد المشاهد الداخلية من العمل داخل المنزل الذي صور به النجم الراحل صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة فيلم "الشموع السوداء" وأن المكان الذي يقع علي أطراف محافظة الجيزة مازال يتمتع بشكله القديم المميز كما هو حتي أن المكان لم تتغير به أي ديكوارت ومازال يحافظ علي جماله الجذاب.
وأوضح أنه عندما اختار المكان وقام بعمل المعاينات كان يحرص علي إبراز ملامح المنزل في الصورة التي ستظهر للجمهور وانتابته حالة ممتعة من استعادة ذكريات طفولته.
أشار الشافعي إلى أن سقراط ونبيلة يمثل تجربة شبابية جديده يدعمها الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كيبرة من النجوم وأن الجمهور عندما يشاهد الفيلم سيكتشف أن خوض الفيلم بكافة هؤلاء الفنانين الشباب كان مستحق، وتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهور السينما خاصة وان احداثه الدرامية مميزة ومختلفة عن نوعية الأعمال التي تقدم حاليا علي الساحة السينمائية.
فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.
وكشف الشافعي أنه قام بتصوير أحد المشاهد الداخلية من العمل داخل المنزل الذي صور به النجم الراحل صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة فيلم "الشموع السوداء" وأن المكان الذي يقع علي أطراف محافظة الجيزة مازال يتمتع بشكله القديم المميز كما هو حتي أن المكان لم تتغير به أي ديكوارت ومازال يحافظ علي جماله الجذاب.
وأوضح أنه عندما اختار المكان وقام بعمل المعاينات كان يحرص علي إبراز ملامح المنزل في الصورة التي ستظهر للجمهور وانتابته حالة ممتعة من استعادة ذكريات طفولته.
أشار الشافعي إلى أن سقراط ونبيلة يمثل تجربة شبابية جديده يدعمها الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كيبرة من النجوم وأن الجمهور عندما يشاهد الفيلم سيكتشف أن خوض الفيلم بكافة هؤلاء الفنانين الشباب كان مستحق، وتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهور السينما خاصة وان احداثه الدرامية مميزة ومختلفة عن نوعية الأعمال التي تقدم حاليا علي الساحة السينمائية.
فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.