هشام الشافعي: استعنا بمنزل صالح سليم لتصوير «سقراط ونبيلة»

أكد هشام الشافعي، مخرج فيلم "سقراط ونبيلة" أنه انتهى من تصوير كافة مشاهد فيلمه الجديد المقرر أن يطرح في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويتابع حاليًا مونتاج الإعلان الدعائي للعمل مع المونتير محمود جابر، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة من المقرر أن ينتهي من مونتاج ومكساج العمل ليصبح جاهز للطرح بدور العرض.وكشف الشافعي أنه قام بتصوير أحد المشاهد الداخلية من العمل داخل المنزل الذي صور به النجم الراحل صالح سليم والفنانة نجاة الصغيرة فيلم "الشموع السوداء" وأن المكان الذي يقع علي أطراف محافظة الجيزة مازال يتمتع بشكله القديم المميز كما هو حتي أن المكان لم تتغير به أي ديكوارت ومازال يحافظ علي جماله الجذاب.وأوضح أنه عندما اختار المكان وقام بعمل المعاينات كان يحرص علي إبراز ملامح المنزل في الصورة التي ستظهر للجمهور وانتابته حالة ممتعة من استعادة ذكريات طفولته.أشار الشافعي إلى أن سقراط ونبيلة يمثل تجربة شبابية جديده يدعمها الفنان أشرف عبدالباقي ومجموعة كيبرة من النجوم وأن الجمهور عندما يشاهد الفيلم سيكتشف أن خوض الفيلم بكافة هؤلاء الفنانين الشباب كان مستحق، وتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهور السينما خاصة وان احداثه الدرامية مميزة ومختلفة عن نوعية الأعمال التي تقدم حاليا علي الساحة السينمائية.فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.