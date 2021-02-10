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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مراجعة بيانات البنية التكنولوجية وتجهيزات مدارس التعليم الثانوي ببني سويف

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:12 م
مدارس التعليم الثانوي
مدارس التعليم الثانوي ببني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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عقدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعا، online عبر تطبيق webex مع مديري الإدارات التعليمية والتطوير التكنولوجي والإحصاء ومدير مرحلة التعليم الثانوي ومديري المدارس الثانوية، وذلك لمناقشة آليات وإجراءات مراجعة بيانات البنية التكنولوجية وتجهيزات مدارس التعليم الثانوي.

وأشارت يوسف فى تصريحات صحفية، إلى أن قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة قد أتاح تطبيقا خاصا لمديري مراكز التطوير التكنولوجي لمتابعة وتسجيل وتدقيق ما تم تسجيله من وحدات المعلومات بالمدارس الثانوية فيما يخص مشروع البنية التكنولوجية.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم على سرعة انتهاء المدارس من تسجيل وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيزات البنية التكنولوجية بالمدارس والبيانات الخاصة بالمباني المدرسية مع مراعاة تسجيل عدد الحجرات الدراسية بالمدارس الثانوية وتسجيل الحالة الصلاحية من حيث الدقة وعدد المكونات والمدارس التي صدر لها قرار صيانة شاملة أو ملحقة مع مدارس إعدادية.

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