أبو شقة يبحث مع النائب أحمد القناوي مطالب المحامين

التقى اليوم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وعدد من أعضاء حزب العدل برجائي عطيه، نقيب المحاميين، في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة بمقر النقابة العامة للمحامين.وتطرق اللقاء لعدد من القضايا كان من أهمها مطالبة السيد نقيب المحامين بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أتعاب السادة المحامين أسوة بالأطباء، كما تم التطرق لموضوع أكاديمية التدريب الخاصة بالمحامين، وجرت مناقشة إجراءات إعلام المدعى عليهم في القضايا المختلفة ومدى كفاءتها وغيرها من الموضوعات التي تهم السادة المحاميين، ووعد إمام بدراسة هذه الملفات وتوصيل رأى النقابة لمجلس النواب بعد دراستها.