إطلاق المرحلة الثانية لتركيب القطع الموفرة للمياه بمساجد وكنائس بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، إطلاق فعاليات المرحلة الثانية لتركيب 3500 قطع موفرة للمياه بمساجد وكنائس بني سويف.وأكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس الشركة، أن المبادرة تأتى في إطار الاتجاهات السياسية وجهود الدولة المبذولة في الحفاظ علي مياه النيل وتنفيذا لبروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية بخصوص تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية بمحافظة بني سويف.ووجه الصحصاح بضرورة وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة وقيام الشركة بالبدء في تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بمراكز (ببا، الفشن، ناصر، أهناسيا).