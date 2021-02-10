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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تطالب بضرورة زيادة نسب مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:09 م
حسن الشافعي
حسن الشافعي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، على أهمية دور الصناعة في الدخل القومي، كما أكد على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الشافعي، أن اللجنة بالجمعية تعمل على حل المشاكل التي تواجه صغار المستثمرين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عقد الاجتماعات مع المسؤولين بالحكومة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، بضرورة زيادة نسب مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي، بالإضافة إلى العمل على تدشين مجمعات صناعية جديدة خاصة بصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي.

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