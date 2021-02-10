الأحد.. المكسيك تتسلم مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن بلاده ستتسلم شحنة تضم مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من الهند يوم الأحد المقبل.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لوبيز أوبرادور قوله إن شحنة استرازينيكا ستستخدم بشكل أساسي لتطعيم كبار السن والمدرسين.وأشار الرئيس إلى أن شحنة أخرى تشمل 600 ألف جرعة من لقاح شركة فايزر ستصل إلى المكسيك الأسبوع المقبل.وأوضح أن هذه اللقاحات ستستخدم لتقديم الجرعة الثانية من اللقاح للعاملين في مجال الرعاية الطبية.