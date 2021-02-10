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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أوروبا تكرم أحمد مصطفى «مكتشف المواهب» بحضور 500 قارئ

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:08 م
أحمد مصطفى كامل
أحمد مصطفى كامل
أميرة العناني
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أعلن محمد الساعاتي، المتحدث الرسمى لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، أن المشيخة الإسلامية بكوسوفا بقارة أوروبا الشرقية أقامت احتفالية كبرى لتأبين أحمد مصطفى كامل، مدرب وخبير الأصوات المصري، الذى رحل مساء الجمعة الماضي عن عمر ناهز 82 عامًا بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى رحاب تعليم النشء تلاوة القرآن بطريقة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل (رحمه الله).

وقال قارئ القرآن الكوسوفي الشيخ إيجزون إبراهيمى، من خريجى الأزهر، أحد تلاميذ الفقيد الراحل: دفعنى حبى للفقيد الراحل إلى توجيه الدعوة لكبار قراء القرآن الكريم وكذا العلماء الذين درسوا بالأزهر الشريف بمصر، من أجل المشاركة فى حفل تأبين أستاذى الذى أعتبره أبى المرحوم الدكتور أحمد مصطفى كامل - طيب الله ثراه وعلى الفور استجاب الجميع لفكرتى، واجتمعنا فى المسجد الكبير في مدينة فريزاي جمهورية كوسوفا قارة أوروبا الشرقية، حيث تسابق أكثر من خمسمائة قارئ للقرآن الكريم وعالم فى تسطير ملحمة من الحب تجاه أستاذهم وشيخهم الدكتور أحمد مصطفى كامل، بتلاوة القرآن إلى روحه الطاهرة وذكر مآثره، وذلك عرفانا بما قدمه لخدمة الإسلام والمسلمين فى جميع أنحاء العالم وتلاميذه جميعا.

أضاف إيجزونى: "لقد كان لى الشرف بأن أشارك المشيخة الإسلامية بكوسوفا فى إقامة حفل التأبين، ليكون ذلك بمثابة رسالة شكر منى للرجل الذى فتح لنا باب منزله لنتعلم على يديه فن تلاوة القرآن الكريم كما يجب، حيث ظللت أتتلمذ على يديه وأنا أدرس بجامعة الأزهر الشريف لمدة خمسة أعوام كاملة، وكنت لا أناديه إلا بـ يا أبى.

شارك معى فى القراءة فى حفل التأبين، الذين بلغ عددهم 500 قارئ وعالم أذكر منهم المشايخ: جماعيل نوحي مقدوني، إبراهيم بكري كوسوفي، داود لازي كوسوفي، اليسع عاريفي مقدوني، حكيم اليازي الكوسوفي، عودوش كروسا الكوسوفي، صباح الدين نوحي المقدوني والعديد كبار القراء والعلماء.

اختتم إيجزونى حديثه: "فى ختام حفل التأبين توجه الجميع للخالق جل وعلا بالدعاء للفقيد الراحل، ثم اجتمعنا على العشاء فى آخر الليلة.

كانت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، قد نعت الفقيد الراحل عرفانا بما قدم لخدمة القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

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