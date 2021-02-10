القوى العاملة تعلن عن 2000 فرصة عمل بإحدى شركات تصنيع ضفائر السيارات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر أكثر من ألفي فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات تصنيع ضفائر السيارات بالمنطقة الصناعية السادسة، وذلك براتب يصل إلى 4350 جنيها، وذلك للجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 38 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 500 مراقب جودة، وذلك براتب 2560 جنيها، بالإضافة إلى حافز.كما تطلب الشركة، 20 مهندسا، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وذلك براتب 4350 جنيها.وتحتاج الشركة أيضا، 1500 مشغل، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 2460 جنيها.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، توافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، توفير مواصلات، حضانة، العمل بنظام الورديات (3 ورديات للذكور، ورديتين للإناث).وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000445319، أو 01000433517، والتواصل مع المدير المسئول عبد الحميد الملاح، أو التوجه لمقر الشركة في القطعة 53، المنطقة الصناعية السادسة، بجوار خلاطات عثمان.