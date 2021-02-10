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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فضيحة بحزب أردوغان.. استقالة 9 عضوات من «العدالة والتنمية»

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:02 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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قدمت تسع سيدات عضوات في حزب العدالة والتنمية التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، استقالتهن من فرع الحزب بمقاطعة ديريك التركية، نتيجة تعرضهن للتحرش الجسدي واللفظي من قبل رئيس منظمة حزب العدالة والتنمية بمقاطعة ديريك، سليمان قاراهان، وأخيه الأكبر وهو أحد مؤسسي الحزب، أحمد، حسب ما نشرت جريدة «كرت» التركية.

وأكدت إحدى السيدات اللاتي استقلن من المنظمة، صحة تلك الادعاءات، أثناء حديث لها مع صحيفة «جرنال تركيا» وروت تفاصيل ما تعرضن له، وفقا لموقع تركيا الآن.

وحينما سئل أحمد قاراهان عن صحة تلك الادعاءات قال إنها حملة تشهير تم شنها ضده.

وقالت إحدى السيدات: «اسمحوا لي أن أشرح ذلك على النحو التالي. أنا من اللاتي استقلن بسبب هذا الحادث. كحزب، كنا في هذا العمل لسنوات بقلوب صادقة. سبب استقالتي هو الفواحش والخداع التي ارتكبت هناك. يحاول رئيس المقاطعة وشقيقه التستر على الحادث بالتهديدات. عندما استقلنا، أبلغنا المنظمة الإقليمية بالحادثة. وحاولوا التستر عليها وخافونا وهددونا. لذلك نظل صامتين كسيدات مستقيلات. نحن لا نعرف ماذا نفعل أيضًا. لم نتمكن حتى من تقديم شكوى جنائية بدافع الخوف. لقد تلقينا تهديدات شديدة. كان هناك من لم يتمكن من مغادرة منزله بسبب تهديدات سليمان قاراهان. هناك سيدات طلقن من أزواجهن بسبب هذا الحادث».

وأضافت: «لم يتم التحرش بنا عبر الهاتف والرسائل فقط، ولكن تم التحرش بنا باليد أيضًا. لم أتمكن من مغادرة منزلي لمدة 7 أشهر بسبب التهديدات. لقد بدأ التحرش منذ عامين وما زالوا مستمرين حتى الآن. استقالت 9 من السيدات الأعضاء قبل شهرين. لقد أرسلت رسالة إلى نائب حزب العدالة والتنمية أورهان مير أوغلو. لكنني لم أحصل على أي رد».

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