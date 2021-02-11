أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 07:49 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-2- 2021 وفقًا للتحديثات الأخيرة في السوق المحلي المصري.
على المستوى المحلي، هبط سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التذبذب، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 804 جنيهات، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.
عالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 1٪ في صباح اليوم ببداية التعاملات ليتراجع السعر الآن، فيما تسود توقعات بارتداد أوقية الذهب للصعود مجددا على خلفيه هبوط سعر الدولار عالميا.
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 917 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.
سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)
وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل طفيف ليسجل الآن 804 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيها)
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6440 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 27510 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 918 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
على المستوى المحلي، هبط سعر الذهب اليوم في مصر بعد موجة من التذبذب، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 804 جنيهات، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب ولدى الصاغة.
عالميًا، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 1٪ في صباح اليوم ببداية التعاملات ليتراجع السعر الآن، فيما تسود توقعات بارتداد أوقية الذهب للصعود مجددا على خلفيه هبوط سعر الدولار عالميا.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-2-2021سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (917 جنيها)
وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 917 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.
سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيهات)
وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، بشكل طفيف ليسجل الآن 804 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب عيار 18 (685 جنيهًا)
كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 685 جنيهًا فى التعاملات الآن في سوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر الجنيه الذهب اليوم (6440 جنيها)
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6440 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشار.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وتراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 27510 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 918 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
جدير بالذكر أن أسعار الذهب تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.