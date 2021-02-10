أدباء يتهمون رئيس اتحاد الكُتاب بتصفية الحسابات فى «سرقة نزار»

أحال مجلس إدارة اتحاد كُتاب مصر ٨ من أعضائه إلى لجنة التأديب، و١٣ آخرين إلى التحقيق، بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، على خلفية انتقادهم لجنة القيد التى منحت العضوية لأحد سارقى أشعار نزار قبانى.وقال الكاتب أحمد أبوليلة، أحد المحولين إلى لجنة التأديب: «هذا الإجراء يكشف عن سياسة تصفية الحسابات مع بعض المرشحين، الذين يعتبرهم رئيس الاتحاد المؤقت، خصومًا ومنافسين». وأضاف: «سبب التحقيق، على ما يبدو، هو الكتابة عن واقعة لجنة القيد التى لم تمارس عملها كما حدده قانون الاتحاد، وكذلك لجنة الفحص التى مررت كُتبًا لواحد من الذين حصلوا على عضوية الاتحاد تضمنت إبداعًا شعريًا مسروقًا من آخرين، والأوراق والمستندات كشفت هذا». وأوضح: «بينى وبين رئيس الاتحاد خصومة قضائية قديمة، وأقول له: سياسة تصفية الحسابات، ليست هى السياسة التى ينبغى أن يمارسها المجلس، ولكن المجلس عليه أن يقدم الشكر لكل من يكشف عن وقائع تشوه وجه الاتحاد أمام الآخرين، حتى من غير أعضائه». من جانبه، قال الشاعر أحمد سويلم: «من الواضح أن رئيس الاتحاد، المنتهية صلاحيته، يتبع خطة ممنهجة للتخلص من كل المعارضين له والمطالبين بالإصلاح، ويعتبر أى انتقاد للاتحاد إهانة له شخصيًا، لهذا يحيل أكثر من عشرين عضوًا إلى التحقيق والتأديبية خاصة فى أعقاب الكتابة عن العضوية الممنوحة لسارق شعر نزار قبانى».