سحب وإخلاء 4 قطع أراضى مخالفة بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء حسين لبيب، وإشراف نواب المدينة بحملة مكبرة بالاشتراك مع قوات مديرية أمن دمياط وقسم شرطة رأس البر والإدارة الهندسية والشئون القانونية وقسم الإشغالات بالوحدة وذلك لتنفيذ القرار الإداري الصادر بإخلاء وسحب عدد ٤ قطع أراضي لمخالفة شروط التعاقد وآلت ملكيتهم للوحدة.وتم فصل العدادات ورفع المرافق عنها وكذلك تشميع الوحدات السكنية والجراجات بها، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لمواجهة جميع المخالفات بالمدينة.