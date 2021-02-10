الريف يتنفس.. قطار «حياة كريمة» ينطلق

وفق خطة شاملة، تستمر أجهزة الدولة فى التواصل مع المواطنين بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرصد أولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع، مع دراستها جنبًا إلى جنب، بالتوازى مع الاستمرار فى مشروعات المبادرة فى مرحلتها الأولى والتجهيز للمراحل التالية لتحسين حياة المواطنين بكل محافظات الجمهورية.ومع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حيز التنفيذ، بدأت الأجهزة المعنية فى الاستجابة لمطالب الأهالى فى ١٥٠٠ قرية بكل المحافظات، مع إدراج المشروعات ذات الأولوية للمواطنين ضمن مخططات التطوير الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتغيير وجه الريف المصرى بشكل كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة.الفيوم9.7 مليار جنيه لتحسين حياة المواطنين فى مركزى إطسا ويوسف الصديقعقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروعات تطوير عدد من القرى بمركزى إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موجهًا بالتنسيق بين مسئولى المركزين وكل الجهات المعنية لإعداد بيان نهائى بالمشروعات المقرر تنفيذها وتوقيت التنفيذ، مع ترتيبها بحسب الأولوية.ورحب محافظ الفيوم، خلال الاجتماع الموسع، الذى حضره الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، واللواء هشام محمد عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز، ورئيسا مركزى إطسا ويوسف الصديق، وعدد من المساعدين ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمديريات ومسئولو القطاعات والاستشاريون- بمسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض المحافظة. وأعرب عن تقديره الجهود التى تبذلها كل الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، من أجل تلبية طموحات وآمال المواطنين.وشهد المحافظ، خلال الاجتماع، استعراض مسئولى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والزراعة والرى والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات والصحة والشباب والرياضة والتعليم- لكل المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الوحدات القروية بمركزى إطسا ويوسف الصديق.وقال إن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس السيسى، هى مبادرة طموحة من بين المبادرات الأكبر والأهم فى تاريخ مصر، لكونها تستهدف ٥٥ مليون مواطن، وتتضمن مشروعات يجرى تنفيذها فى ٤٥٠٠ قرية، خلال ٣ سنوات فقط، بتكلفة تصل إلى نحو ٥٢٦ مليار جنيه، بالتوازى مع تنفيذ مبادرات رئاسية أخرى، من بينها تطوير عواصم المدن وإحلال المناطق غير المخططة والقضاء على العشوائيات وغيرها.وأضاف: «مركزا إطسا ويوسف الصديق يمثلان نحو ٣٠٪ من إجمالى المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان، والتكلفة التقديرية لأعمال التطوير التى ستشملها المبادرة بهما تبلغ نحو ٩٫٧ مليار جنيه، بواقع ٥٫٤ مليار جنيه لمركز إطسا، و٤٫٣ مليار جنيه لمركز يوسف الصديق». وتابع: «العمل فى هذه المبادرة يجرى من خلال منهجية محددة، وتضمن تشكيل لجنة تخطيط محلية لوضع النواة الأولى للمبادرة، وأعقبتها عدة جلسات للحوار المجتمعى مع المواطنين، ثم لقاءات مع أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، للخروج بخطط واقعية تلبى المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين».وأكمل: «تجرى الآن دراسة المؤشرات السكانية والتنموية بالمركزين، مع التشديد على عدم صرف أى مخصصات مالية إلا للمشروعات التى ستعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من أى مشروع أو مبنى يتم إنشاؤه، مع ضرورة مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ الأعمال».ووجه «الأنصارى» بتشكيل غرفة عمليات مركزية، تضم فى عضويتها مسئولًا من كل جهة من الجهات ذات الصلة بالمبادرة، على أن تنعقد غرفة العمليات بشكل دائم لمتابعة تنفيذ الأعمال حتى الانتهاء من الخطة، وتذليل أى عقبات قد تطرأ أثناء التنفيذ، حتى تتحقق أهداف المبادرة المرجوة على الوجه الأكمل.من جانبه، أعلن رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى عن أن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، التى تستهدف تطوير ٥٠ مركزًا، من بينها مركزا إطسا ويوسف الصديق بالفيوم، ستنتهى بنهاية العام الجارى»، مؤكدًا أنه سيجرى الإسراع فى أعمال الطرح والتنفيذ وفق جداول زمنية محددة، لتنفيذ كل الأعمال خلال الفترة المقررة، بما يحقق النتائج المستهدفة ويلبى احتياجات المواطنين.أسوان.. إنشاء مخبز بلدى فى الأشراف بإدفو.. وتجديد 593 منزلًاقال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدولة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وافقت على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج «العيش» المدعم بقرية الأشراف، بوادى الصعايدة بمركز إدفو، وهى إحدى القرى الواقعة على بعد ١٥٠ كيلومترًا شمال مدينة أسوان، والتى تشملها مبادرة «حياة كريمة».وأضاف أن أهالى القرية والقرى المجاورة تقدموا بطلب لإقامة المخبز من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة استجابت لمطالب الأهالى، وأدرجتها ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بالقرية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق التنمية المستدامة.وواصل: «تضمنت مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بأسوان تنفيذ نحو ٣٠ مشروعًا بـ١١ قرية بأسوان، من بينها ١١ مشروعًا فى قطاع الكهرباء والإنارة، و٧ مشروعات للصرف الصحى، ومشروعان لرصف الطرق، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل لـ٥٩٣ منزلًا».وتابع: «بالتزامن مع تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى، يجرى حاليًا العمل على تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، وتتضمن ٥٣ مشروعًا، باعتمادات تصل إلى ١٩٨ مليون جنيه، وذلك لحل العديد من المشكلات التى يعانى منها المواطنون فى القرى الأكثر احتياجًا».واختتم: «إلى جانب ذلك، تشهد قرى المحافظة تنفيذ مشروعات أخرى، بنحو ٦٨ قرية و٣٢١ نجعًا وتجمعًا ريفيًا بمركزى كوم أمبو وإدفو، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، التى بدأ تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع، بالتواصل مع الأهالى لتضمين متطلباتهم ضمن خطة العمل».الإسكندرية.. تطوير الصرف الصحى.. ومد خطوط المياه وشبكات الكهرباءذكر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير ٥٧ قرية أمًا وتابعًا ونجعًا، بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيرًا إلى أن المعدات اللازمة لتنفيذ المشروعات وصلت القرى بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وقال «الشريف» إن القرى المستهدفة «مدينة برج العرب القديمة و٣ وحدات محلية (بهيج وأبوصير والغربانيات) و٤٨ قرية تابعة لها و٥ نجوع»، لافتًا إلى أن مشروعات التطوير تبدأ بقطاع الصرف الصحى، من خلال إنشاء محطة معالجة ومحطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، ومد خطوط جديدة لمياه الشرب، وتدعيم جميع الشبكات من خلال إحلالها وتجديدها، فضلًا عن توصيل خدمات الاتصالات والإنترنت الأرضى لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة. وأضاف: «كما جرى تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، وسيجرى تركيب ما يقرب من ١٠٠٠ عمود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحى بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقرى ومركز ومدينة برج العرب القديمة، وإنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية، لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطة».وعلى هامش التطوير بمحافظة الإسكندرية، وتوفير حياه كريمة للمواطنين، لفت إلى أنه يجرى العمل على رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفى كامل الرئيسى بنطاق حى المنتزه أول، بعد تخصيص مبلغ ٢٠ مليون جنيه من ميزانية المحافظة للبدء فى الأعمال، وذلك فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.وكلف محافظ الإسكندرية مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندسة أمل محمود، بالبدء الفورى فى أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل، مشيرًا إلى أن الشارع لم يجر رصفه أو رفع كفاءته منذ ٢٠ عامًا.وأكد «الشريف» أن أعمال رفع كفاءة شارع مصطفى كامل ستجرى بالتوازى مع أعمال التطوير التى تحدث بمربع سيدى بشر قبلى، التى تستهدف رفع كفاءة وتطوير ١٥٧ شارعًا بطول ٢٩ كيلومترًا، والتى تأتى ضمن أعمال التطوير بالمربع بتكلفة ٧٤.٨ مليون، تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير ٧ مناطق عشوائية بالإسكندرية بتكلفة ٨١١ مليون جنيه.كفرالشيخ.. اصطفاف المُعدَّات لتأهيل 18 قريةشهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة فى عملية تطوير ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا بمركز مطوبس بالمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، وتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية.وقال محافظ كفرالشيخ إن مركز مطوبس يضم ٣٥٠ ألف نسمة، يمثلون١٠٪ من تعداد سكان المحافظة، موضحًا أن عملية التطوير فى المركز تستهدف تحسين جودة الحياة بالمنطقة عبر تطوير البنية التحتية والمرافق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى، بالإضافة إلى توفير الخدمات، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة الجهود التنموية بكل القطاعات والمناطق بالجمهورية.وأضاف: «المبادرة تتضمن تطوير ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا، بمطوبس، من بينها قرى بنى بكار ومنية المرشد وبرنبال والبصراط والجزيرة الخضراء وبرج مغيزل وعزبة عمرو وإبيانة ومعدية مهدى وعزبة الخليج البحرى وبريدعة والوقف البحرى والقنى وغيرها، والتطوير سيكون شاملًا كل المرافق ويتضمن تحسين الخدمات».وأشار إلى أن المنطقة تتميز بتوافر عدد من المشروعات الاستثمارية المهمة، من بينها مشروع غليون للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى منطقة صناعية، لافتًا إلى أن تطوير المنطقة سيساعد على خلق مزيد من الاستثمار، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية على أعمال الصيانة والتطوير، ما يوفر فرص عمل للأهالى.مطروح.. الانتهاء من تنفيذ 41 مشروعًا وإضافة 6 مناطق جديدة للمبادرةأكدت الدكتورة زينب سامى، المنسق العام للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، أن أعمال المبادرة بدأت بالفعل من خلال توصيل الغاز الطبيعى لثلاث قرى بمركز زفتى، هى: نهطاى وتفهنا العزب وسندبسط، عبر الاستعانة بعمالة من أبناء قرى المركز إلى جانب تقديم كل التسهيلات للانتهاء من إنشاء محطات إمداد بالغاز الطبيعى.وقالت، لـ«الدستور»، إن المبادرة تهتم بتطوير الريف المصرى وتضمن أكثر من مرحلة، وتشمل المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى الذى يضم ٩ قرى رئيسية و٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعًا، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل لعقد اجتماعات مع كل الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالى القرى لتحديد مشكلاتهم وتسجيل طلباتهم.وأضافت أن طلبات أهالى القرى تركزت فى إنشاء مدارس جديدة، وإنشاء سجل مدنى، والتوسع فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتغطية كابلات الكهرباء، ومد خطوط الغاز الطبيعى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الحصول على التراخيص، والاستفادة من المبانى الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، كذلك تطوير الطرق، وإنشاء مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها فى إقامة مختلف المشروعات.وقالت إن عمل المبادرة فى مركز زفتى لن يقتصر على مشروعات البنية التحتية والخدمات، ولكن سيتم التركيز على تنمية الإنسان من خلال تنظيم القوافل المتخصصة فى الرعاية الصحية والبيطرية والخدمات الزراعية والاجتماعية، بالتوازى مع تطوير البنية التحتية، إيمانًا بأن العنصر البشرى هو أهم جزء فى منظومة التطوير والتغيير.يُذْكَر أن اللجنة المشرفة على مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية تتكون من نجوى العشيرى، السكرتير العام المساعد للمحافظ، والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، والدكتورة زينب سامى منسق المبادرة بالغربية، وعبدالوهاب الحضرى منسق الوحدة، والدكتورة جيهان الذهبى مسئول متابعة المشروعات، ومحمود ممتاز المنسق الإعلامى للوحدة، وفريق مؤسسة «حياة كريمة» من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة.الغربية.. توصيل الغاز الطبيعى لـ3 قرى وتنظيم قوافل صحية وتوعية زراعيةكشف المهندس حسين السنينى، منسق مبادرة «حياة كريمة»، عن أن المبادرة تتضمن تنفيذ ٤٣ مشروعًا، جرى الانتهاء من تنفيذ ٤١ مشروعًا منها بنسبة ١٠٠٪.وقال «السنينى»، لـ«الدستور»، إن نسبة تنفيذ المشروعين الباقيين تجاوزت الـ٧٠٪، وذلك رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة وانتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه جرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.وأضاف: «جرى اختيار ٦ قرى جديدة لتطويرها ضمن المبادرة، عبر تنفيذ ٥٢ مشروعًا داخلها، وتجاوزت نسبة تنفيذ ٨ مشروعات منها ٩٠٪، وجارٍ تنفيذ باقى المشروعات بعد تخصيص الأراضى وتحديد المواقع وإجراء بعض المقايسات، وبدء بعض المشروعات، وذلك خلال شهر فبراير الجارى».