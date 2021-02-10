الجمعة.. وزير الأوقاف يشارك محافظة الدقهلية عيدها القومي

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محافظة الدقهلية عيدها القومي ويؤدي صلاة الجمعة المقبل بمسجد النصر بمدينة المنصورة.من المقرر أن تفتتح وزارة الأوقاف 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي (33) مسجدًا الجمعة القادمة12 2 2021م (بإذن الله تعالى)، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية وهى:مسجد محجوب (طنبول الكبرى) بالسنبلاوين، مسجد العمدة (كفر الحطية) بشربين، مسجد منشية أبو الفتوح (بلقاس)، مسجد الأنوار المحمدية - البيضاء - مركز تمي الأمديد مسجد الرحمة، عزبة البنك -كفر شرف، المسجد الكبير - قائم العبد – جمصة، مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر.