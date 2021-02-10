يهود ألمانيا: حزب البديل يؤيد إسرائيل لأسباب تكتيكية

أعرب جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن اعتقاده بأن حزب البديل يبدي "تأييده بشكل خاص لإسرائيل" لأسباب تكتيكية فقط.وفي مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، قال شوستر إن هذا الأمر ليس رخيصا فحسب، بل إنه جدير بالاحتقار، فاهتمام البديل باليهود لا يتجاوز استخدامنا كورقة توت يستر بها ديماجوجيته.وأضاف شوستر: "إذا قام بعض اليهود القليلين جدا بتقديم أنفسهم كمجموعة صغيرة باسم يهود في حزب البديل فإن ذلك يدحض، على أي حال، الحكم المسبق القديم بأن كل اليهود ماكرون".وأوضح شوستر أن المجلس لا يجري محادثات مع الحزب، وقال إذا كان "ساسة بارزون في هذا الحزب يطالبون بـتحول بـ180 درجة في سياسة التذكر ويهينون النصب التذكاري للهولوكوست بأنه نصب العار ويصفون التاريخ النازي بأنه بزقة طائر، فليس هناك أساس لهذا (الحوار)".وأعرب شوستر عن اعتقاده بأن حزب البديل يتصرف "بشكل مدمر وموجه ضد هذه الديمقراطية".ورد يورج مويتن، زعيم حزب البديل، على شوستر قائلا إن "السيد شوستر أخطأ بشكل كبير بتصريحاته"، مضيفا " لو بحث عن الحوار معنا بدلا من الكلام علينا، فسيفهم موقفنا بسرعة كبيرة جدا".