رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الروسي يقرر زيادة العقوبات المفروضة على التظاهر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:02 م
البرلمان الروسي
البرلمان الروسي
وكالات
طباعة
في أعقاب الاعتقالات الجماعية الأخيرة خلال الاحتجاجات غير المصرح بها لدعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، قرر البرلمان الروسي، الأربعاء، زيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على المشاركة في مثل هذه المظاهرات وعلى تمويلها.

وينص القانون الجديد على تغريم كل من لا يلتزم بتعليمات قوات الأمن الروسية مستقبلا غرامات تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف روبل (135 و2700 دولار)، بالإضافة إلى الاحتجاز، يمكن فرض عقوبة تتراوح بين 40 و120 ساعة من العمل الإجباري في المستقبل.

وتهدف العقوبات إلى منع الناس من المشاركة في المظاهرات في المقام الأول.

وشدد القانون بشكل كبير العقوبات المفروضة على عدم الامتثال المتكرر لتعليمات سلطات الدولة.

وأقر البرلمان الروسي عددًا من القوانين التي تنتقدها منظمات حقوق الإنسان باعتبار أنها تشكل قمعا متزايدا للمجتمع المدني الروسي.

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

الخطيب يرفض مغادرة كهربا والشحات الدوحة بعد قرار الفيفا

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

الحكومة تكشف موعد وصول أولى دفعات لقاحات جافي

الصور

image description

جامعة دمياط تستعد للفصل الدراسي الثاني

image description

محافظ مطروح يتفقد قرية سيدي شبيب المدرجة في «حياة كريمة» (صور)

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال مشروع تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

الأكثر قراءة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

تفاصيل جديدة فى واقعة سقوط أب ونجله من الطابق الرابع بالغربية

«أمن الدقهلية» يكشف حقيقة وجود أزمة تموينية وغلق فرن عيش بقرية أوليلة

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

تدشين جولة راكب دراجات هندى حول العالم من القاهرة

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر

التونسي وليد كتيلة يحرز ذهبية سباق 100م ببطولة فزاع لأصحاب الهمم

أيام زمان

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

أدباء يتهمون رئيس اتحاد الكُتاب بتصفية الحسابات فى «سرقة نزار»

الغربى عمران: فخور بالقائمة القصيرة لنجيب محفوظ

يحيى مختار: كان السمك محرمًا على أهل النوبة.. وطوال 7 سنوات لم أتذوقه

الأحد.. يوم حافل بالأنشطة في دار الكتب المصرية