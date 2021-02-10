محمد عرب صالح: مسابقة أمير الشعراء دورة قوية وبها شعراء مميزين

تأهل الشاعر محمد عرب صالح للمرحلة التالية من منافسات مسابقة أمير الشعراء، والتي تجري فعالياتها في أبوظبي.وعن هذا التأهل، قال محمد عرب صالح: "سعدت بآراء لجنة التحكيم وأظن أنها فترة هدنة قليلة حتى ندخل في المرحلة المقبلة وهي بالتأكيد تحد أكبر".وأضاف عرب صالح لـ"الدستور: "أنا مستعد على أكمل وجه، وأظن أن الدورة قوية وبها شعراء متميزين وتجاربهم جميلة ومختلفة وبإذن الله نقدم ما يليق باسم مصر".وكان محمد عرب صالح قد تأهل من تحدي الـ 20 شاعرا، وتجري فعالياتها في حلقة كل يوم ثلاثاء عبارة عن 4 متسابقين يصعد منها 3 شعراء، تمهيدا للتصفيات المقبلة.