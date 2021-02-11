سعر الريال السعودى اليوم الخميس 11-2-2021

يقدم موقع " الدستور "، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-2-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-2-2021

أسعار الريال السعودي اليوم

استقرت أسعار الريال السعودي، اليوم الخميس، في سوق أوراق المال والبنوك المصرية والأجنبية، بالتزامن مع التداول الصباحي أمام الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والبنوك الأجنبية.وحافظ الريال السعودي على استقراره أمام العملة المصرية في العديد من البنوك عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،- البنك الأهلي المصري 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع- بنك مصر 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك البركة 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.- بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- البنك المصري الخليجي 4.15 جنيه للشراء، إلى مستوي و4.20 جنيه للبيع.- البنك العربى الأفريقي الدويى 4.05، و4.19 جنيه للشراء والبيع- بنك مصر إيران التنمية 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.- بنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- مصرف أبوظبي الإسلامى 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.- بنك عوده 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع- بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».