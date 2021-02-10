«الإسكندرية» توضح حقيقة ميل عقار بسيدى بشر

كشفت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، عن حقيقة حدوث ميل لعقار في سيدي بشر قبلي شارع العاشر من رمضان نطاق حي المنتزه أول.حيث تلقت الغرفة بلاغا، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى العقار ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، أنه بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات، فيما يعرف بحالة "تمدد فاصل" بين العقار والعقار المجاور له.وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي أشارت إلى أنه لا توجد خطورة داهمة بالعقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ بالعقار، مشيرة إلى أنه بدءا من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ حفاظا على سلامة الحالة الإنشائية للعقار.