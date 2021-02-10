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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

السعودية: ارتفاع أصول صناديق الاستثمار لـ209.7 مليار ريال

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:11 م
البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي
وكالات
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أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، ارتفاع أصول صناديق الاستثمار إلى 7. 209 مليار ريال بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 31% مقارنةً بنهاية عام 2019 والتي بلغت حينها نحو 96. 159 مليار ريال (الدولار يساوي 75. 3 ريال).

وسجلت بذلك أصول صناديق الاستثمار في المملكة أعلى قيمة لها، وفقا للبيانات المتوفرة في البنك المركزي السعودي.

وجاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية التي تمثل 71% من إجمالي الأصول بحوالي 12% لتبلغ نحو 6. 149 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع أصول الصناديق الأجنبية بنسبة 127% لتبلغ قيمتها نحو 2. 60 مليار ريال.

وتتوزع صناديق الاستثمار إلى صناديق مغلقة ومفتوحة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 8. 180 مليار ريال، تشكل 86% من إجمالي أصول الصناديق، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 9. 28 مليار ريال.

وتشمل أصول صناديق الاستثمار أصولا محلية وأصولا أجنبية، يتضمن كل منها أسهمًا وسندات، أدوات نقدية، أصولًا أخرى، واستثمارات عقارية.

وبلغ عدد صناديق الاستثمار العاملة بنهاية العام الماضي 254 صندوقًا، بزيادة صندوق واحد مقارنة بنهاية العام 2019، طبقا للبيان.

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