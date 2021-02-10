«الداخلية العراقية» تعلن ترحيل 32 ألف عامل أجنبي

أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، ترحيل 32 ألفًا من العمالة الأجنبية كانوا يقيمون بصورة غير قانونية.وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن الوزارة تمكنت من ضبط نحو 3 آلاف عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد، تم مصادرتها وإحالة أصحابها إلى المحاكم المختصة.وأضاف: "مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومكافحة الجريمة المنظمة تمكنت أيضا من ضبط العديد من المخازن والعجلات التي تحمل مواد ممنوعة".ودعا المحنا المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حماية المنتج الوطني"، وأوضح أنه "رغم الاجراءات الكبيرة إلا أن بعض السلع تجد طريقها للوصول إلى المواطن".وتابع أن "الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الأجنبية غير القانونية، خاصة أنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن إسهامها في انتشار البطالة"، لافتًا إلى أنه "تم ترحيل 32 ألف عامل إقامتهم غير قانونية وإحالة من آواهم إلى المحاكم".