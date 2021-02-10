محافظ مطروح يلعب «بينج بونج» مع مواطن خلال تفقده مركز شباب حسنبك

نافس اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أحد أهالي قرية سيدي شبيب المدرجة في مبادرة حياة كريمة في لعبة البينج بونج في مركز شباب حسنبك.جاء ذلك، خلال تفقد محافظ مطروح مركز شباب حسنبك الذي تم تطويره في مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بحضور العميد محمد فوزى رئيس مدينة الضبعة والمهندس حسين السنينى المنسق العام للمبادرة بمطروح.وكان تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرية سيدي شبيب بمدينة الضبعة إحدى قرى مبادرة حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.كما تفقد محافظ مطروح عددا من الإنشاءات والتطوير بقرية سيدي شبيب في مدينة الضبعة، حيث تفقد الوحدة الصحية والوحدة المحلية ومركز الشباب بالقرية.واستمع محافظ مطروح لعدد من طلبات أهالي القرية، حيث إنه من المقرر البت في الطلبات وتنفيذها والتي من بينها توفير خط المياه للأهالي وإنشاء مدرسة ابتدائي.