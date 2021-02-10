الزراعة: استيراد 860 ألف طن لحوم وكبدة ودواجن وأسماك مجمدة

كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي بالهيئة البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، حصلت عليه "الدستور" أنه تم استيراد 860 ألف طن من اللحوم والكبدة والدواجن والأسماك المجمدة ومنتجات الألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتتضمن استيراد 52 ألفا و728 طن دواجن مجمدة، و323 ألفًا و32 طن أسماك وقشريات ومجمدة، و218 ألفًا و943 طن لحوم حمراء، و470 طن مصنعات لحوم، و111 ألفًا و543 طن كبد وكلاوي، و184 ألفًا و249 ألبان ومنتجاتها.ومن جانبه، قال الدكتور محمد عقل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالهيئة البيطرية بوزارة الزراعة، إن المحاجر البيطرية المنتشرة بجميع المعابر والمنافذ الحدودية لمصر تعمل كصمام أمان لمواجهة تسرب أي أمراض وبائية أو معدية من الخارج طبقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقوانين والقرارات المنظمة له، كذلك التأكد من خلو البلاد ومناطق المنشأ من الأمراض الوبائية والمعدية طبقا لما يرد للهيئة البيطرية بشكل دوري من النشرة الوبائية الصادرة من منظمة صحة الحيوان العالمية.وأضاف "عقل" لـ"الدستور"، أن بعض الرسائل قد تحتاج لإجراء بعض الفحوصات المعملية والاختبارات البيولوجية للتأكد من خلو الحيوانات والرسائل المستوردة من بعض الأمراض، وكذلك إجراء بعض التحصينات اللازمة للحيوانات المستوردة لحمايتها من الأمراض المتوطنة، وأن هناك إجراءات وقائية محجرية يتم إجراؤها للوقاية من الأمراض الوبائية الحيوانية الوافدة من جميع البلاد التي يصرح الاستيراد منها، وإجراءات أخرى تتم عند وصول الرسائل المستوردة.وأوضح عقل أن الهيئة البيطرية حصن واق للثروة الحيوانية لحمايتها من الأمراض الوبائية والمعدية، ومنها الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتستمر المحاجر في منع دخول الأمراض الوافدة من الخارج، حيث إنها خط الدفاع الأول لحماية الإنسان والحيوان من الأمراض، خاصة بعد التوسع في استيراد وتصدير الماشية واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها عن طريق أحكام الرقابة الحجرية بشكل يضمن حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية والواردة.