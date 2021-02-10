الأنبا توما يستقبل وفد كاتدرائية يسوع الملك بطهطا

استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، أمس، وفد كاتدرائية يسوع الملك بطهطا، يتقدمهم القمص أنطونيوس سبع الليل، راعي الكاتدرائية.وقدم الوفد الكنسي التهنئة لنيافته بالسيامة الأسقفية على يد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر.ورحب نيافته بالوفد، كما دار الحوار حول أنشطة الكنيسة، كما ناقشهم خلال اللقاء عن خطتهم المستقبلية للخدمة بالإيبارشية.