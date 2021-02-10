تشييع جثمان كرم زهدي بمسقط رأسه في المنيا

شيع جثمان الشيخ كرم زهدى من مسجد صلاح الدين شمال مدينة المنيا والذي توفي اليوم الأربعاء داخل مستشفى الإسكندرية الجامعي عن عمر 69 عامًا.وكانت أسرة الشيخ كرم زهدى قد أعلنت عن وفاته اليوم الاربعاء واستعدت لترتيبات استقبال الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة على جثمانه بعد الصلاة عليه بمسجد صلاح الدين.وكرم زهدي أبرز قيادات الجماعة وتولى رئاسة مجلس شورى الجماعة الإسلامية وهو من أبناء مدينة المنيا، من مواليد عام 1952.