نائب رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث في جلسته رقم (49) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا والبحوث.‏أوضح نائب رئيس جامعة طنطا، أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات وعلى رأسها تعظيم الاستفادة من المكتبة الرقمية￼ ‏ودورها في الارتقاء بالبحث العلمي، والتأكيد على ضرورة فحص الاقتباس العلمي، وملف المبعوثين بالخارج ومتابعتهم، وملف الطلاب الوافدين وكيفية التغلب على المعوقات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.أشار الدكتور كمال عكاشة، إلى أن جامعة طنطا تضم إدارة كاملة لخدمة الطلاب الوافدين على مستوى "الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه"، موضحًا أنه تمت مناقشة ￼￼￼￼￼الإعفاء المؤقت من التفرغ لبرامج الدراسات العليا في فترة توقف القيد لقطاع التمريض، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.وأضاف أن المجلس ناقش معايير أفضل جامعة فيما يخص قطاع الدراسات العليا، خاصة المعايير التي تتعلق بالبحوث التطبيقية وكذلك البحوث المرتبطة بالصناعة وخدمة المجتمع، إلى جانب استعراض موقف الجامعات من التصنيف.يذكر أن الدكتور كمال عكاشة أحد أعضاء لجنة تحديد معايير أفضل جامعة في ما يخص قطاع الدراسات العليا على مستوى الجامعات المصرية.